كيف علق خالد المظفر على صور جمعته بكريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار في الكويت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 02:56 مساءً - ظهر الفنان خالد المظفر بعدد من الصور التقطها مع كل من الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، وإياد نصار، أثناء تواجدهم بالكويت. واكتفى خالد المظفر بالتعليق على صوره مع الفنانين وكتب: "نورتوا بلدكم وسعدت بشوفتكم النجم الأيقونة المصرية كريم عبد العزيز غمرتني باستقبالك وترحيبك وحفاوتك وبإذن الله سنتلاقى في القريب العاجل، ومبروك فيلم مشروع x وبإذن الله النجاح والتوفيق حليفكم، أما الفنانة ياسمين صبري والفنان إياد نصار حياكم الله وشرفتونا، في هوليود الخليج والشكر موصول أيضاً للأخ الراقي هشام الغانم أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت سنين طويلة في صناعة الترفيه والمتعة البصرية في عالم السينما الكويتية شكراً على دعوتك للعشاء".

نشاطات الفنان خالد المظفر

آخر نشاط فني كان للفنان خالد المظفر هو عرض مسرحية "ملك المسرح"، على مسرح مجمع سوق شرق، وهي من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عبد العزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالد المظفر، أريج العطار، خالد العجيرب، إيمان فيصل، بالإضافة إلى آخرين.

أما آخر عمل مسرحي انتهت عروضه للفنان خالد المظفر فهي مسرحية "الأول من نوعه"؛ حيث قدم 236 عرضاً مسرحياً في الكويت ودول الخليج أيضاً، وهي من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبد العزيز صفر، ويشارك خالد المظفر البطولة عبد الله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، وخالد العجيرب.

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