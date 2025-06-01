شاهدوا كيف علّق خالد أمين على صورة مع نخبة من نجوم الخليج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 02:56 مساءً - ظهر الفنان خالد أمين بصورة جمعته مع الفنان محمد جابر "العيدروس"، الفنان عبد المحسن النمر، الفنان أحمد السلمان، والفنان طارق العلي، حيث اجتمعوا في دولة قطر، وتحديداً أثناء حضورهم مهرجان الدوحة المسرحي في دورته الـ37، التي بدأت فعالياتها في 21 مايو واستمرت إلى 31 مايو 2025.

وقد علّق الفنان خالد أمين على الصورة قائلاً: "فرسان ورفقاء الدرب، أساتذة تعلمنا منهم ومازلنا نكافح".

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وتفاعل مع الصورة الفنان عبد المحسن النمر، وكتب له: "صاحب الحضور الجميل دائماً"، كما تفاعل عدد من المتابعين مع الصورة، حيث كتب وعلّق الفنان محمد عاشور: "أستاذي"، كما علّق متابع وكتب: "منورين الله يحفظكم جميعاً"، وكتب متابع آخر: "منورين"، وعلّق أحد المتابعين وكتب: "والنعم بالكل"، كما كتب أحدهم: "منورين ربي يسعدكم"، وعلّق متابع آخر وكتب: "منورين يا أهلاً"، فيما علّق متابع وكتب: "متألقين الله يحفظك ويحفظهم لكم طولت العمر ومنورين الدنيا"، كما كتب متابع: "والنعم بجميع الأساتذة، الله يحفظكم"، فيما علّق أحد المتابعين وكتب: "قامات فنية لها في درب الفن خُطى واضحة الأثر، قدمتم وبذلتم حتى ارتقيتم درجات عالية من سلم النجاح"، وعلّق متابع وكتب: "كل الأماني بتحقيق المزيد من النجاح والتألق"، فيما كتب أحد المتابعين: "الله يجمعكم على الخير والمحبة"، وعلّق متابع آخر: "منورين".

آخر أعمال الفنان خالد أمين

وكان الفنان خالد أمين قد ظهر بآخر عمل بالموسم الرمضاني 2025، وذلك من خلال مسلسل "ثلاثين حلقة" من بطولة الفنان سعد الفرج، جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، طيف، أحلام حسن، لطيفة المجرن، حسن إبراهيم، أميرة محمد، حصة النبهان، أحمد بن حسين، خليل الرميثي، محمد الشطي، وإخراج وتأليف رمضان خسروه.

وتناولت حلقات المسلسل عالم صناعة الدراما خلف الكواليس، من خلال قصة المنتج المراوغ "عبدالجبار"، ومدير الإنتاج "حميد"، الذي يواجه تحديات مهنية وشخصية كبيرة، والممثل "صلاح" الذي يكافح للحفاظ على مبادئه الفنية.

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