خروج الملك لير لـ يحيى الفخراني من خريطة مسرحيات عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 02:56 مساءً - تواصل مسرحية "الملك لير"، بطولة الفنان يحيى الفخراني، سلسلة تأجيلات طويلة، حيث تقرر تأجيلها للمرة الرابعة على مدار الشهور الماضية، بعدما تقرر تقديمها خارج موسم مسرحيات عيد الأضحى 2025 بشكلٍ رسمي، حيث جاء ذلك بعد أيامٍ قليلة من تداول صورة لـ"الفخراني" من داخل إحدى العيادات، وتفاعل قطاع كبير من الجمهور معها.

ما سبب تأجيل "الملك لير"؟

البروفات النهائية.. الإثنين والأربعاء

تصوير بوسترات "الملك لير"

جاء السبب الرئيسي وراء خروج "" من مسرحيات عيد الأضحى 2025، هو عدم الانتهاء من التجهيزات حتى الآن، بينما يُقارب فريق العمل على وضع اللمسات النهائية من ديكور وملابس، ليُعلن بعدها الإعلان عن الموعد النهائي لافتتاح العرض، والذي ربما سيكون في النصف الثاني من شهر يونيو الحالي، وذلك حسبما قال الفنان طارق الدسوقي لـ"الخليج 365".وأوضح الدسوقي أنّ فريق الممثلين انتهى من مرحلة التحضيرات والبروفات طوال الأسابيع الماضية، فيما ستُجرى البروفات النهائية "الجنرال" على خشبة المسرح القومي، غداً الإثنين، ويوم الأربعاء المُقبل، ليحصل بعدها فريق العمل على إجازة العيد، ومن ثم الاستعداد لافتتاح العرض رسمياً أمام الجمهور.وأكد أنّ فريق الممثلين انتهى أيضاً من تصوير بوسترات، ومن المُقرر الكشف عنها خلال الأيام المُقبلة، وكذلك الانتهاء من صناعة الموسيقى، ولم يتبقَ سوى لمسات بسيطة في الديكور والملابس، مُعرباً عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور.

أبطال "الملك لير"

نسختان من المسرحية في 24 عاماً

يُشارك في بطولةمجموعة كبيرة من الفنانين بجانب يحيى الفخراني، منهم سهرالصايغ، وعابد عناني، وطارق الدسوقي، وغيرهم، والعمل من إخراج شادي سرور، ومن المُقرر تقديمها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة على خشبة المسرح القومي.يُذكر أن الفنانسبق وقدّم هذه المسرحية، في نسختين؛ الأولى كانت عام 2001، على أحد مسارح الدولة، وشاركه البطولة آنذاك كلّ من: أشرف عبدالغفور، أحمد عبدالحليم، ريهام عبدالغفور، أحمد سلامة، سلوى محمد علي، ونرمين كمال، والعرض من تأليف فاطمة موسى، وإخراج مسرحي أحمد عبدالحليم، وإخراج تلفزيوني جمال عبدالحميد.

أما النسخة الثانية، فقد سبق وتعاون فيها مع مؤسسة "كايرو شو"، وقدّمها على خشبة أحد المسارح الخاصة، وذلك عام 2019، وشاركه البطولة كلّ من: فاروق الفيشاوي، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.

قصة "الملك لير"

تدور أحداث المسرحية حول "" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعداً ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه لأملاكه؛ اشترط أن يُقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء، وتطردان والديهما، الذي لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».