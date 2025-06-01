في يوم ميلاده.. كيف حقق هشام جمال نجاحات فنية في عمرٍ صغير؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 02:56 مساءً - يحتفل الفنان والمنتج هشام جمال اليوم بذكرى ميلاده الـ 32، وذلك بعد خطوات مميزة قام بها في مشواره الفني وحياته الشخصية، حيث يُعد هشام واحداً من أهم نجوم جيل الشباب، واستطاع أن يخلق لنفسه مكانة خاصة، بعدما أثبت موهبته في التمثيل والغناء ورؤيته الخاصة في إنتاج الأعمال الفنية.

بداية قوية مع أحمد مكي

عشق هشام جمال الفن وتفاصيله منذ صغره، وقرر أن يبدأ مشواره وهو في عمرٍ صغير، وقام بتأسيس شركة إنتاج تحمل اسم "روزناما ريكوردز"، وكان عمره وقتها 16 عاماً تقريباً، وعلى الرغم من سنه الصغيرة وعدم خبرته في هذا المجال، لكن أول أعماله كان مع الفنان أحمد مكي، وأنتج له أغنية "فيسبوكي"، التي حققت نجاحاً لافتاً وشهرة كبيرة في مصر والوطن العربي.

خطوات مدروسة للنجاح

بعد نجاح هذه التجربة، تعاونمع كبار النجوم، من أبرزهم أنغام، الذي تعاون معها في أغنيتين، وهما: "أنا ساندة عليك"، و"أجمل مكان".

أسس هشام جمال في عام 2014 فريقاً غنائياً مميزاً، عُرف إعلامياً باسم فريق "بوي باند"، ويُعتبر هشام جمال من ضمن الفريق الغنائي وأحد أعضائه، وكانت أول أعمال الفريق هي أغنية بعنوان "عيشها بدماغك"، ومنذ هذا الوقت عُرف هشام وسط الشباب.

تردد خلال هذه الفترة أن هشام جمال نجل الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، خاصة أنه انطلق في الوسط الفني بخطى ثابتة وناجحة، لكن فيما بعد أكد أنه لا توجد أي صلة قرابة بينه وبين إسعاد يونس، وأن عائلته لا تفضّل الظهور في وسائل الإعلام.

تجارب مميزة مع دنيا سمير غانم

تعاونمع دنيا سمير غانم؛ كان خطوة مميزة في مشواره الفني، فكانت بدايتهما عام 2013 عندما أنتج لها ألبوماً يتضمن 9 أغنيات، وحقق الألبوم نسب مشاهدة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرر تعاون الثنائي مجدداً في العديد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها: "نيللي وشريهان، لهفة، في اللالا لاند، وبدل الحدوتة 3"، وحققت هذه الأعمال نجاحات فنية كبيرة.

خاض هشام تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "في بيتنا روبوت"، وحقق هذا العمل نجاحاً ملحوظاً، كما ظهرت كيمياء فنية مميزة بينه وبين الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلى مدار موسمين من التعاون، تطورت العلاقة بينهما إلى قصة حب كبيرة، تُوّجت بالزواج في حفل ضخم، حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

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