وقف عرض مسلسل "رفيق" بسبب اعتراض قضائي من نازك الحريري

ميرنا وليد - بيروت - كان من المقرر عرض مسلسل "رفيق" الذي يروي محطات من سيرة الرئيس الراحل رفيق الحريري، مساء الأحد الماضي، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة، بطولة علاء علاء الدين، ديانا فاخوري، وآخرين، من كتابة شكري أنيس فاخوري، وإخراج وإنتاج نديم مهنا.



لكن العرض توقف فجأة، حيث أكد المنتج نديم مهنا لموقع "الفن" أن السيدة نازك الحريري قدمت اعتراضًا قضائيًا على المسلسل قبل عرضه.

وشرح مهنا أن نازك حريري رفعت دعوى قضائية وتم رفضها في قضاء العجلة، إلا أنها استأنفت الحكم، وقبل قاضي الاستئناف وقف عرض المسلسل لمدة 3 أشهر، بعد أن عكس قرار قاضي العجلة الذي رفض الدعوى في البداية.

بالتالي، تم تأجيل عرض المسلسل قضائيًا حتى البت النهائي في القضية.