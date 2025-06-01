ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بحفلين ناجحين في العاصمة الهولندية أمستردام يومي 30 و31 أيار/ مايو، وسط تفاعل جماهيري لافت، مؤكدة مواصلة مشوارها الفني وفاءً لوصية زوجها الراحل، المنتج وليد مصطفى.

وشاركت كارول متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور للحظات من الحفل، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق، وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: "كل خطوة نحو المسرح كانت تذكيراً بقوة الموسيقى في حملنا بعيداً... غنيت من القلب، من بيروت إلى أمستردام، لكل إحساس عشته".

وأضافت: "شكراً على هذا الحب الكبير، ولأنكم منحتم ليلتي هذا البريق... الفستان الأسود كان شاهداً على لحظات لا تُنسى، وأنا أيضاً".

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تتألق بحفلها في أمستردام بفستان أسود.. وتعلق بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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