وفاة والد ريهانا في لوس أنجلوس.. ورحيله ينهي الخلاف بينهما

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم والد النجمة العالمية ريهانا، السيد رونالد فينتي، عن عمر ناهز السبعين عامًا.



وبحسب ما أعلن رسميا عبر وسائل إعلام محلية في باربادوس مسقط رأس ريهانا، فإن سبب الوفاة هو تأثره بوكة صحية أصابته.

وأكدت مصادر لموقع "Starcom Network" أن الوفاة وقعت في مدينة لوس أنجلوس، وأن العائلة كانت إلى جانبه في لحظاته الأخيرة، إذ التقطت عدسات الكاميرات صورا لشقيق ريهانا، راجاد فينتي، أثناء وصوله إلى المستشفى، وقيل أن النجمة العالمية كانت إلى جانبه. وحتى الآن لم تصدر ريهانا أي بيانا رسمي بشأن وفاة والدها.

يذكر أن علاقة ريهانا بوالدها شهدت توترًا في عام 2009، بعدما كشف الأخير للإعلام أنها تعرضت للاعتداء من قبل حبيبها السابق كريس براون من دون موافقتها. وقالت ريهانا في لقاء سابق مع الإعلامية أوبرا وينفري أن حاولت دائما إصلاح العلاقة مع والدها رغم الخلافات.

وتجدد الخلاف بينهما عام 2019، عندما رفعت ريهانا دعوى قضائة على والدها تتهمه باستغلال اسمها تجاريا بتأسيس شركة دون علمها، وتراجعت لاحقاً عن الدعوى وقامت بسحبها عام 2021.