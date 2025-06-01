شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عبد العزيز النجار يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج عبد العزيز النجار، بحفل زفافه بمسجد الشرطة في التجمع، على عروسته نورهان، وسط الأصدقاء والأقارب، ونشر صور من حفل الزفاف عبر حسابه على إنستجرام.

وتألق المخرج عبد العزيز النجار، في رمضان الماضى 2024 بمسلسل لحظة غضب، والذى عرض حصريًا على منصة watch it وأحدث أعمالها الأصلية ومكون من 15 حلقة والمسلسل هو ثانى أعماله الإخراجية مع watch it وتعاونه مع المنتج طارق الجناينى والمؤلف مهاب طارق بعد مسلسل حالة خاصة.

ومسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وأول أعماله الإخراجية مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

وفى رمضان 2025، قدم مسلسل نص الشعب اسمه محمد مكون من 15حلقة، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.



المخرج عبد العزيز النجار وزوجته





المخرج عبد العزيز النجار وزوجته



عبد العزيز النجار وزوجته