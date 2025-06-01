شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: نفق الأجزاء المتتالية المظلم لا يخرج منه أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساؤلات عدة حول الأجزاء الثانية والثالثة والى ما لا نهاية!! تم طرحها بشدة خلال السنوات الأخيرة تزامنًا مع انطلاق المنصات العالمية مثل نتفليكس وأمازون وHBO، فالأجزاء المتتالية للأعمال دائمًا ما تكون نقمة ونادرًا ما تكون نعمة، فهناك شعره لا يدركها صناع الاعمال حتى الوقوع فيها، فيخاطرون بكل ما بنوه من نجاحات ويضعونه مهب الريح بأجزاء اخري لا ترتقي لنجاحات الاولي ليتحول الامر من تسلية للمشاهدين لمطالبات من المشاهدين بتعويضهم عن إهدار الوقت.

فبعد أن عشنا في سلسة أجزاء مثل The Godfather وRocky وHarry Potter في السينما وFriends وGame of Thrones وBreaking Bad وThe Sopranos في الدراما وجدنا أنفسنا أمام أجزاء مشوه من أعمال سينمائية ودرامية مثل مسلسل la casa de papel الذي تاه ممثلوه بعد انتهاء الموسم الأول مثلما تاه الكاتب والمخرج ولم يجد سيناريو أو قصة يأويهم أو الأجزاء المتتالية التي لا أعرف متى ستنتهي للمسلسل الكوري Squid Game الذي طرح أجزاء متتالية لا تربطها بالجزء الأول صاحب الشعبية الأكبر سوي ستايل الملابس والموسيقي.

وإن تم الحديث عن الأجزاء المتتالية التي يتم انتجاها استكمالاً واستخدامًا لنجاحات الأجزاء الأولي لن ينتهي الحديث عنها، فهي أعمال يتم نسيانها بسرعة انتشارها، فمثلما ذاع صيتها وحققت شعبية ضخمة في وقت قياسي وفقًا لأرقام المشاهدات التي تعلنها منصات البث الخاصة بهم والتي تتخطي في بعض الأحيان مئات الملايين في الساعات الأولي للعرض يتم نسيانها على مدار السنوات ولن تبقي سوي اعمال تجارية حققت الهدف منها والمكسب فقط.

الأعمال المتتالية التي يتم انتاجها لا ترتبط بفارق السنوات فهناك أعمال كان الفارق بين أجزائها عشرات السنين مثل فيلم Top Gun للنجم العالمي توم كروز الذي عرض عام 1983 وفيلم top gun: maverick الذي عرض 2022 أي بعد ما يقارب الـ 40 عاماً، وما زال محافظًا على رتم وجوهر القصة والسرد والتناول، أو الجزء الثاني من فيلم mad max الذي عرض لأول مرة عام 1979 ومن ثم عاد بجزء جديد عام 2015 ليحافظ على نفس المستوي أيضًا، ليثبتا أنه لا يوجد قاعدة ثابته في نجاح الاعمال المتتالية أو الأجزاء الأخرى.

في النهاية المقال ليس تقليلاً من الأجزاء الثانية ولكنه أداة ذو حدين يستخدمها صناع الاعمال وهم لا يدرون متى ينتهي بهم المطاف، فهو نفق مظلم يدخله الصناع من وقت تحديد البدء في جزء ثان او ثالث ويخرجون منه في النهاية على ضوء خافت او يستمر بهم الظلام إلى مالا نهاية وان عادوا للخلف لمشاهدة نجاحاتهم التي قاموا بالباء عليها لا يشاهدون أي نور حتى ويقبعون في هذا الظلام حتى يأتي لهم الإنقاذ على هيئة تطوير للقصة والسيناريو يحترمون بها من يجلسون ويشاهدون أعمالهم ويقدرون بها تطور عقليتهم.