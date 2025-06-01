بعد غياب.. محمد الريفي يتعاون مع أوكا في أغنية جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 01:21 مساءً - أكد الفنان المغربي محمد الريفي أنه في انتظار طرح مجموعة من أغانية الجديدة خلال الفترة القادمة، من بينها دويتو غنائي يجمعه بمطرب المهرجانات الشهير أوكا، مشيراً إلى أن الأغنية تم الانتهاء من تسجيلها منذ عدة أشهر، وتحمل لون موسيقي مميز سينال إعجاب الجمهور.

مشاريع جديدة لمحمد الريفي

أشار الريفي إلى أنه لم يتم طرح الأغنية حتى الآن بسبب وجود بعد المشاورات مع الملحن وصناع الأغنية لخروجها بأفضل شكل ممكن. وأكد محمد الريفي أنه يمتلك حوالي خمس أغاني جديدة مُسجلة بشكلٍ نهائي، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار طرح أي منهم، خاصةً وأن ذلك يكون مرتبط بطبيعة الموسم، حيث يفضل في الصيف الأغاني ذات الإيقاع الراقص والمبهج.

كشف محمد الريفي أنه على الرغم من وصوله لهذه المرحلة من النجاح لكنه ما زال مرتبط بعائلته وبالمكان الذي نشأ فيه خلال طفولته، مشيراً إلى أن حياته في مرحلة الطفولة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصةً وأنه اضطر للعمل وهو في عمر الـ 12 عام حتى يوفر احتياجات أسرته، لأن والدته سيدة كبيرة وشقيقته كفيفة وتحتاج لرعاية خاصة.

محمد الريفي يعود بعد فترة اعتزال قصيرة

يذكر أن محمد الريفي فاجأ جمهوره في صيف 2023، بإعلان نيته اعتزال الغناء بشكلٍ نهائي، والتوقف عن طرح أعمالٍ جديدة أو إحياء أي حفلات، فور الانتهاء من كل التعاقدات المبرمة، لكن سرعان ما تراجع الريفي عن قراره وعاد لإحياء عددٍ من الحفلات حول العالم منها هولندا، بلجيكا، كندا، أسبانيا والمغرب، بالإضافة لطرح أغاني جديدة والتعاقد على مشاريع مختلفة.

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