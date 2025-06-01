نوستالجيا وكوميديا ورومانسية.. قراءة في حفل تامر حسني بدبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 01:21 مساءً - في أجواء مبهجة طغى عليها السحر والجمال، تألق النجم تامر حسني وسط جمهوره ومحبيه في حفله الذي أُقيم مساء السبت بدبي؛ حيث تخلله العديد من الفقرات المتنوعة التي ألهبت حماس الحضور. ومن خلال التقرير التالي سوف نتعرف إلى أبرز ما جاء في الحفل.

على طريقة الراحل سمير غانم.. نجوم فيلم "ريستارت" يشاركون تامر حسني أغنية "المقص"

كانت أولى تلك المفاجآت التي أبهرت جمهور تامر حسني الذي حرص على التواجد مبكراً بين جنبات مسرح الحفل، هو استعانته بأبطال ونجوم فيلم "ريستارت" لمشاركته غناء أغنية "المقص" والتي قدمهامن قبل برفقة المطرب رضا البحراوي في إطار الترويج للفيلم؛ حيث بدأفي تقديمهم واحداً تلو الآخر، وكعادة الفنان محمد ثروت الذي دائماً ما يضع بصمة كوميدية في أي عمل فني يشارك به؛ حيث استعان بمزمار "بلدي" كبير أثناء دخوله المسرح؛ ليذكرنا بما فعله النجم الراحل سمير غانم في مسرحية "المتزوجون"، هذا الأمر أدخل "نجم الجيل"في حالة من الضحك خاصةً وأنه لم يتوقع منه هذا الأمر.

عقب ذلك بدأ نجوم "ريستارت" يصعدون على المسرح واحداً تلو الآخر، وكان من بينهم الفنان باسم سمرة والفنان عصام السقا، وذلك وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.

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من الشاشة إلى المسرح.. ديو أغنية ملكة جمال الكون

حفاوة كبيرة استقبل بها الفنان، الفنان السوري الشامي على مسرح الحفل؛ حيث أظهر كل طرف مدى حبه وتقديره للآخر. البداية كانت من الشامي الذي طلب من جمهور الحفل التوقف عن التصفيق له من أجل التعبير عن مشاعره الطيبة تجاهقائلاً: "أنا أحبه، أنت نجم وأستاذ ومتواضع"، هذا الأمر أدخل الفرحة والسرور لقلبالذي بادره بالرد: "صقفة أكبر لنجم المستقبل". عقب ذلك قدم الثنائي أغنيتهما الشهيرة "ملكة جمال الكون"، التي طُرحت بطريقة الفيديو كليب قبل الحفل بأيام بطريقة نالت إعجاب الحضور.

وجاءت أغنية "ملكة جمال الكون" في إطار رومانسي مرح؛ حيث عبر الثنائي تامر حسني والشامي عن حبهما الشديد للفتيات اللواتي وقعن في غرامهن، بكلمات جاء فيها: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي.. تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي، فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي.. أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي".

ويحسب لصناع تلك الأغنية تصويرها في أماكن بها مناظر طبيعية خلابة على البحر، مما أضفى شكلاً جمالياً لها، جاء متناسقاً مع الحالة التي تتحدث عنها.

"ملكة جمال الكون"، من كلمات وألحان تامر حسني والشامي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

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احتفالية خاصة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قرر الشامي، أن يشارك جمهور حفلومحبيه الذين حضروا من أجله أيضاً لحظاته السعيدة، من خلال احتفاله برقم "جينيس" القياسي كأصغر فنان يحتل قائمة بيلبورد عربية، وخلال الحفل وجه الشامي كلمة لجمهوره قائلاً: "حابب انبسط مع أولاد بلدي وكل الناس اللي بيحبوني من كل جنسيات العالم بجينيس والأرقام القياسية كأول شاب بتاريخ سورية، أول شيء انتم السبب بحبكم".

ولم تمر سوى دقائق لتدخل فرقة استعراضية مكونة من مجموعة من الفتيات للاحتفال بيوم ميلاد الشامي، وسط حالة من الدهشة الممزوجة بالفرحة لدى الأخير.

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يمكنكم قراءة.."من عمر وسلمى 3 إلى المقص وصولاً لكزبرة": حين يتقن تامر حسني الغناء الشعبي بنكهة خاصة

من الأرشيف.. تامر حسني يفاجئ جمهوره بمقطع لم يُعرض من أغنية كل مرة

في لحظة نوستالجية خاطفة، فاجأجمهوره في حفله الأخير بدبي بمقطع إضافي غير معروف من أغنيته الشهيرة "كل مرة"، التي تعود إلى فيلم "سيد العاطفي" الصادر عام 2005، وهي من كلماته وألحانه.

الأغنية التي ارتبطت بوجدان جيل كامل عادت بنكهة مختلفة؛ إذ كشف تامر أن هذا المقطع كان ضمن النسخة الأصلية، لكنه حذفها قبل طرحها النهائي؛ ليحتفظ به طوال عقدين ويقدمه لأول مرة على المسرح، وجاء الجزء المحذوف كالتالي:

قربت مني

ومسكت إيدي

وحضنت قلبي

ولسة ها

فتحت عيني

عشان يا عيني

الباب خبط

والحلم انتهى

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باقة متنوعة من الأغاني

وشهد الحفل تقديم تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه سواء القديمة أو الحديثة، والتي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة سواء بالتصفيق الحار أو من خلال ترديد كلمات تلك الأغاني من ورائه، ومن بين الأغاني التي قدمها تامر هي أغنية "حبيبي تقلان" التي طرحها خلال الساعات الماضية، والتي سبقت الحفل بطريقة الفيديو كليب، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، الذي سيتم طرحه بطريقة "السينجل" أي أغنية كل أسبوع، وأغنية أخرى وهي "مو حشتكيش" التي طغى عليها الجانب الرومانسي، وهي من ضمن الأغاني التي قدمها تامر الفترة الماضية وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

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فيلم ريستارت.. أحدث أفلام تامر حسني

يُعرض حالياً للفنان تامر حسني فيلمه الجديد "ريستارت" في دور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصته حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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