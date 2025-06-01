لحظة تحدٍّ من كواليس فرانكلين: دانييلا رحمة تتدرب على الإيطالية مع محمد الأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 01:21 مساءً - لحظات من المرح والتحدي جمعت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بالفنان محمد الأحمد، داخل كواليس مسلسل "فرانكلين" الذي يقدم الثنائي بطولته، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

دانييلا رحمة ومحمد الأحمد يتعلمان أساسيات اللغة الإيطالية

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بثت دانييلا رحمة مقطع فيديو قصيراً، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله برفقة الفنانوهما يتعلمان أساسيات اللغة الإيطالية، من أجل الشخصيات التي قدماها فيوالتي تطلب تعلمهما هذه اللغة، وعلقت بالقول: "من كواليس التدريبات على اللغة الإيطالية".

واستطاع مسلسل "فرانكلين" أن يفرض حضوره بقوة على خريطة المشاهدة، مسجلاً انطلاقة صاروخية مكنته من اعتلاء صدارة قوائم الأعمال الأكثر متابعة في العديد من الدول العربية، وهذا النجاح اللافت يعكس مدى تعلق الجمهور بقصته المشوقة التي جذبت انتباه الجمهور العربي على نطاق واسع، والتي تأتي في إطار درامي حول أب محترف في التزوير يحاول إنقاذ ابنته من الموت؛ ليضطر للتعاون مع حبيبته السابقة لتزوير أوراق من فئة المائة دولار؛ حيث إن هذا الحل هو السبيل لإنقاذ ابنته.

وبجانب دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، ضم المسلسل عدداً آخر من النجوم وهم طوني عيسى، فايز قزق، يوسف حداد، بالإضافة إلى وسام صليبا، بيار داغر، جورج شلهوب، ساندي بيل، سمارة نهرا، وخالد السيد.

يمكنكم قراءة.. دانييلا رحمة تعلق على انتقادات البعض لمسلسل نفس

تألق دانييلا رحمة في رمضان 2025 من خلال "نفس"

تألقت النجمة دانييلا رحمة في مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.

ودارت قصته حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يُعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما؛ لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدماً في طريقها.

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