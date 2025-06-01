ترف التقي تتخلى عن شعرها الطويل بخطوة جنونية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ترف التقي الجمهور مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي تخضع لتغيير جذري بشكل الخارجي.

وقد تخلت ترف بالكامل عن شعرها الطويل الذي عرفت به الذي قصته وأصبح قصيراً للغاية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو مؤكدين على جمال الممثلة بالشعر القصير والطويل.

وكانت قد نشرت الممثلة السورية صباح الجزائري، مجموعة صور مؤخراً عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها برفقة إبنتيها الممثلتين اللبنانيتين رشا وترف التقي.

وقد خطفت الثلاث الأنظار بجمالهن وإطلالاتهن المليئة بالأنوثة، وإخترن فساتين سهرة باللون الأسود، ضيقة وطويلة.

وعلقت صباح الجزائري على المنشور قائلة: "روح الروح".

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