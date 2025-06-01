حسام حبيب يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة.. وعنوانها يحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - شوق الفنان المصري حسام حبيب الجمهور لأغنيته الجديدة من ألبومه الجديد المقرر طرحها قريباً، بعودة له إلى الساحة الفنية.

وشارك حسام الجمهور مقطع فيديو تشويقي للأغنية، وهي تحمل عنوان "سبتك" من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، وتقول كلماتها: "سيبتك تقول عليا.. كلام مكنش فيا"، على أن يتم طرح باقي أغنيات الألبوم تباعًا خلال الأسابيع المقبلة.

وبعد نحو 8 سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية، يعود حسام حبيب بألبوم جديد يضم 10 أغنيات تُطرح تباعًا خلال صيف 2025، بأسلوب "السنغل"، حيث يُطلق أغنية جديدة كل 3 أيام أو أسبوع، من بين العناوين التي أعلن عنها حتى الآن "مكتفي" و"غاب الفرح".

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