شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمي لـ الموسم الثالث من Squid Game يتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت عدد مشاهدات التريلر الرسمى للموسم الثالث من المسلسل المنتظر Squid Game حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة فى أقل من 24 ساعة من طرحه على الحساب الرسمى لـ منصة نتفليكس على موقع الفيديوهات يوتيوب، والذى كشف عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات المشوقة.

كما أعلن هوانج دونج هيوك، مخرج ومبدع المسلسل الكوري الناجح Squid Game على منصة نتفليكس ، عن الموسم الثالث والأخير من المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

أجرى هوانج دونج هيوك مقابلة مؤخرًا، حيث شارك تفاصيل جديدة حول الموسم الثالث والأخير القادم من مسلسل Squid Game، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من هذا العام.

وصرح هيوك قائلا:" من الصعب علي أن أشارك التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبرك بـ أننى أريد استكشاف نهاية اليأس، حيث نرى أولئك الذين يتمسكون بأضعف بصيص من الأمل أنهم تحطموا، عندما ينطفئ كل الأمل ويبقى اليأس فقط، ما الذي يكمن وراء ذلك؟".

وشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، الذى يطرح على منصة نتفليكس ، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، .