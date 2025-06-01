شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يكشف الحالة الصحية لـ عادل إمام: الزعيم بخير ويتمتع بصحة جيدة وبطلوا شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى لـ ”الخليج 365” إن النجم الكبير عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويعيش وسط أحفاده وأولاده بكل حب، حيث قرر أن يوليهم قدرا كبيرا من الاهتمام، بعد سنوات كثيرة قضاها في الفن أمتع الجمهور بأعماله المميزة والتي ستظل عالقة في وجدان الشعب المصرى والعربى بوجه عام، مشيرًا إلى أنه يطلب من الجميع عدم نشر تلك الصور المزيفة حفاظًا على أسرة الزعيم والتي تتأثر بتلك الشائعات.

وجاء رد أشرف زكى على الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، بعدما انتشرت صورة بخاصية الـ ai توضح أن الزعيم يمكث في فراش داخل إحدى المستشفيات ويمر بوعكة صحية، إلا أن تلك الصورة مزيفة ولا تمت للواقع بصلة، وأن الزعيم لا يعاني من أية أزمات صحية كما أشيع، وأن الصورة التي تم تداولها ما هي إلا صورة مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت قد احتفلت عائلة الفنان عادل إمام يوم 17 من شهر مايو المنصرم، بذكرى ميلاده الـ85، حيث اقتصر الاحتفال على حضور أفراد العائلة فقط من الأبناء والأحفاد وزوجته وشقيقه، والذي أقيم داخل القصر الذي يقيم فيه بمنطقة المنصورية بالجيزة.

يشار إلى أن آخر أعماله مسلسل "فلانتينو"، وشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد كيلاني وطارق الإبياري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.