شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن كريم نجل خالد النبوي بعد إعلان خطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدّر الفنان خالد النبوي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور من احتفاله بخطوبة نجله "كريم" في أجواء عائلية بسيطة، اقتصرت على حضور المقربين من الأسرة.



كريم نجل خالد النبوي يحتفل بخطوبته

الصور التي ظهر فيها النبوي إلى جانب نجليه أثارت إعجاب الجمهور، خاصةً مع ظهور نادر لكريم، الذي لا يظهر كثيرًا في الإعلام، على عكس شقيقه التوأم نور النبوي المعروف بنشاطه الفني.



خطوبة نجل خالد النبوى

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز المعلومات عن كريم النبوي، الشقيق التوأم للفنان نور النبوي، والذي سبق وتحدث عنه في أحد اللقاءات، مؤكدًا أن شقيقه لا يهتم بالعمل في الفن أو التمثيل، حيث درس الاقتصاد في فرنسا، وأكمل دراسته العليا بتفوق، ويهوى الرياضة والأنشطة البحرية مثل السباحة والغوص.



خطوبة نجل خالد النبوى

كما كشف نور أن علاقته بتوأمه كانت مليئة بالتنافس في الصغر، لا سيما بسبب تفوق كريم والتزامه، ما كان يدفع والدتهما للمقارنة بينهما دائمًا.



خطوبة نجل خالد النبوى

يذكر أن خالد النبوي غاب عن دراما رمضان 2025، وكان آخر أعماله مسلسل "سراب" المستوحى من النسخة العالمية "Seven Types of Ambiguity"، والذي عُرض في 10 حلقات، كل منها تناولت الأحداث من منظور إحدى الشخصيات. المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.