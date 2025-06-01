شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك بـ لوك جديد وقصة شعر تجذب الأنظار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذبت الفنانة صبا مبارك أنظار متابعيها بعد قصة شعر جديدة، وتغزل فيها كل محبيها لجمالها وأن والشعر لايق عليها، وحصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات المشيدة بقصتها الجديدة.

وتحافظ صبا مبارك على حضورٍ قويّ على المنصات الرقمية، مستخدمةً حساباتها لعرض جوانب من حياتها اليومية وأعمالها الفنية، إلى جانب مشاركة صيحات الموضة التي تتبنّاها، مما يجعلها واحدة من أبرز النجمات العربيات تفاعلًا في العالم الرقمي.

آخر أعمال صبا مبارك مسلسل وتر حساس



وكان آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "وتر حساس" وشارك فى بطولته، انجى المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

حديث صبا مبارك عن مسلسل وتر حساس



كما أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "وتر حساس" وشخصية "سلمى"، مؤكدة أنه على الرغم من التوقعات بنجاح المسلسل منذ البداية، كونه ينتمي إلى نوعية محببة للمشاهدين، إلا أن النجاح فاق كل التوقعات.

وقالت سابقا خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONكنت أسأل زميلاتي عن ردود الأفعال لأنني كنت مشغولة تمامًا بين التصوير والتنقل من اللوكيشن إلى البيت والعكس، لكن بعد اختلاطي بالشارع، شعرت بردود أفعال فاقت كل التوقعات".



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