وفاة والد ريهانا عن عمرٍ يناهز 70 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 11:53 صباحاً - بعد سلسلة من الأحداث السعيدة والارتباطات المهنية التي خاضتها ريهانا في الفترة الماضية، تعيش النجمة ورائدة الأعمال حالة من الحزن بعد وفاة والدها؛ رونالد فينتي، عن عمر يناهز 70 عامًا. وكانت شبكة Star Com، أول من نشر الخبر، وجاء في بيانها أن فينتي توفي في لوس أنجلوس إثر مرض قصير. ولم يُكشف بعد عن سبب الوفاة الرسمي وتاريخها.

ريهانا ووالدها رونالد فينتي.. علاقة متقلبة

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عاشت ريهانا وتربت في كنف والدها ووالدتها مونيكا بريثويت، في بريدجتاون، بربادوس، حتى بلغت السادسة عشرة من عمرها. ولريهانا من الأشقاء راجاد، وروري، كما أن لديها أشقاء من علاقات والدها السابقة: الأختان سامانثا وكاندي، بالإضافة إلى شقيقها جيمي. وعندما كانت تبلغ ريهانا عامها الـ 16، تم الطلاق بين والدها ووالدتها عام 2002، بعد أن سبق لهما الانفصال.

ووفقاً لموقع Daily Mail، كانت ريهانا قد صرحت من قبل أنها عاشت وسط معارك متفجرة بين والديها والتي تحولت في بعض الأحيان إلى شجار جسدي - وأنه ذات مرة صفعها بقوة على وجهها عندما كانت في السابعة من عمرها فقط لدرجة أن الصفعة تركت "بصمة يد" على خدها. وكان اشتياقها لحياة أفضل هو الدافع وراء انطلاق مسيرتها الموسيقية في سن الخامسة عشرة فقط. ولم تتحسن علاقتها بوالدها بعد أن ذاع صيتها، بل ازدادت الأمور سوءًا مع تسرب مشاكلهما إلى وسائل الإعلام.

على مر السنين، دخلت ريهانا ووالدها في العديد من الخلافات العلنية: فقد طُرد ذات مرة من جولتها بعد أن "أحرجها" بـ"عدم احترامه" لأعضاء الطاقم؛ واستشاطت غضبًا عندما تحدث علنًا عن علاقتها الرومانسية المثيرة للجدل مع كريس براون عام 2009، حيث تعرضت للاعتداء من قِبل حبيبها آنذاك كريس براون، وأفادت تقارير صحفية أن فينتي تحدث للصحافة عن الحادثة دون موافقة ابنته، الأمر الذي أثار غضبها. وتطرقت ريهانا للأمر بعد سنوات، وقالت وفقًا لمجلة بيلبورد: "ينشأ المرء مع والده، يعرفه، ويشعر بأنه جزء منه، يا إلهي!. ثم يفعل شيئًا غريبًا جدًا لا أستطيع استيعابه".

وفي عام 2019، رفعت ريهانا دعوى قضائية ضد والدها بتهمة استغلال اسمها للاستفادة من شهرتها لتسويق أعماله الترفيهية، حيث ادعت أنه أسس شركة لتطوير المواهب عام 2017 تُدعى فينتي إنترتينمنت Fenty Entertainment، متظاهرًا بأنه مدير أعمالها لجذب عملاء جدد لتحقيق مكاسب مالية. ومع ذلك، قبل ثلاثة أسابيع من بدء المحاكمة عام 2021، تقدمت ريهانا بطلب رفض الدعوى، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

لكن في السنوات الأخيرة، بدا أنهما تصالحا أخيرًا، إذ كشف رونالد عام 2022، بعد إعلان ريهانا عن حملها، أنهما كانا على تواصل، وأنه كان سعيدًا جدًا بهذا الخبر.

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مهرجان كان السينمائي.. آخر ظهور علني لريهانا

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بعد أن أعلنت عن حملها الثالث في حفل ميت غالا في وقتٍ سابق من شهر مايو، عادت ريهانا لأضواء مهرجان كان السينمائي يوم 19 مايو لتدعم شريكها ووالد ابنيها؛ إيساب روكي في العرض الأول لفيلمه Highest 2 Lowest، الذي يشهد عرضه الأول في المهرجان.

وبعد العرض الأول للفيلم، شوهدت ريهانا- التي أذهلت الحضور بفستان أزرق صيفي أنيق- وهي تمشي متشابكة الذراعين مع إيساب روكي. وما أضفى على ثنائيتهما روح الرومانسية، كان مشهد مغني الراب وهو يحمل مظلة فوق المغنية الحامل، مانعًا إياها من التبلل بينما كان المطر يهطل على السجادة الحمراء أثناء مغادرتهما دار العرض مع بقية طاقم عمل الفيلم.

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