مع نجاح المشروع X وتصدره شباك التذاكر.. أفلام كريم عبد العزيز جعلته يتربع على عرش الإيرادات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 11:53 صباحاً - يواصل النجم كريم عبد العزيز تحقيق إيرادات مرتفعة في تاريخ السينما، محققاً أرقاماً قياسية، وذلك منذ عرض فيلمه "المشروع X" الذي ينافس من خلاله في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025، والذي افتتح به الموسم مبكراً؛ حيث حظى بإقبالٍ جماهيري كبير، مما انعكس على شباك التذاكر؛ حيث تصدر قائمة الإيرادات بعدما حقق نحو 36 مليون جنيه في 9 أيام فقط، وذلك وسط إشادات واسعة بالقصة والأداء والأكشن، فضلاً عن ضخامة الإنتاج، وتصويره في أكثر من دولة حول العالم؛ وذلك في انطلاقة تُعد من الأقوى في السينما المصرية؛ ومن المتوقع أن يقفز إلى أرقام أكبر مع دخول موسم عيد الأضحى، خاصةً مع عدم وجود أفلام منافسة تنتمي لنفس النوع السينمائي.

لم يكن فيلم "المشروع X" لـ كريم عبد العزيز الأول من حيث الإيرادات، فهناك أفلام أخرى له حققت إيرادات مرتفعة في تاريخ السينما، وسوف ترصد لكم "الخليج 365" في هذا الموضوع أفلام كريم عبد العزيز التي حققت أعلى الإيرادات.

فيلم "بيت الروبي".. وإيرادات مرتفعة

فيلم "بيت الروبى" الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2023، حقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

وقد تناول الفيلم قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات، ولكنه يعود مجدداً بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

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فيلم "كيرة والجن".. يجمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز

حقق هذا الفيلم إيرادات بلغت 120 مليون جنيه بموسم عيد الأضحى المبارك 2022، وجاء العمل ضمن قائمة الأكثر تحقيقاً للإيرادات اليومية في تاريخ السينما المصرية، وقد جمع الفيلم بين كريم عبد العزيز وأحمد عز وتألق الثنائي في هذا الفيلم بطريقة مميزة، وشارك في بطولته هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبدالقادر الجن؛ ليشتركا في النضال ضد الاحتلال.

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فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

أما في عام 2021، فقد حقق كريم عبدالعزيز بفيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع عرض، شارك في بطولته ماجد الكدواني، دينا الشربيني، وبيومي فؤاد، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ويطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الطلاق والصراعات التي يمر الزوجان بها، وذلك من خلال قصة المذيع خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا، واللذين لا يتفقان في حياتهما أبداً، مما يُشعل النيران بينهما، ولخطأ غير مقصود يُحذف أسماء جميع المتزوجين من النظام الاجتماعي، فيتحول جميع المتزوجين إلى مطلقين، فيتولى صديق خالد عقد لجنة للصلح بين الجميع.

فيلم "الفيل الأزرق".. علامة بارزة في السينما

يُعتبر فيلم "الفيل الأزرق" من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، استطاع الفيلم بجزئه الثاني والذي عُرض بموسم عيد الأضحى 2019، تحقيق إيرادات تجاوزت 103 ملايين جنيه؛ ليصبح علامة بارزة في السينما، خاصة أنه مزج بين الإثارة والغموض، وقدم رؤية فنية مختلفة.

فقد استطاع الفيلم تحقيق المعادلة الصعبة؛ حيث حصد الإيرادات الضخمة غير المسبوقة في شباك التذاكر، وفى الوقت نفسه لاقى نجاحاً ورواجاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري، وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه في سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميراً وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج في النهاية بهذا الشكل المميز.

الفيلم إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوي، ويضم فريق عمل الجزء الأول نفسه، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز، نيللي كريم شيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري ومروان يونس في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث الفيلم تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول؛ حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمنْ يتلاعب بحياته وحياة أسرته؛ ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

أما الجزء الأول والذي عرض خلال موسم عيد الفطر 2014، فقد نجح في جذب أنظار الجماهير في جميع أنحاء المنطقة العربية، وحقّق ما يصل إلى 30 مليون جنيه مصري، ودارت قصة الفيلم حول (يحيى) طبيب نفسي، منقطع عن العمل منذ خمس سنوات، يعود من جديد للعمل بمستشفي العباسية، ويُطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، يصدم عندما يكتشف أن هذا المريض هو صديقه القديم دكتور (شريف الكردي)، وتتعقد الأحداث؛ لتكشف لنا عن أسرارٍ مثيرة تتعلق بأبطال العمل لتُزيح الستار عن جبلٍ من الغموض.

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فيلم "المشروع X".. وأحدث التقنيات

خلال أحداثيُعاني، الذي يُجسد شخصية عالم آثار يُدعى "يوسف الجمال"، من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، حتى لا يضر بمصالحها.

وتسعى تلك المنظمة الغامضة، لاستهداف كريم عبد العزيز، خلال أحداث الفيلم لقتله، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً؛ ليعيش حالة من المطارات الكثيرة، فمنْ ينتصر على الآخر؟

عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية؛ حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX؛ ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

وتميز الفيلم بتصوير مشاهد استثنائية تحت الماء، واستخدم طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية، ما تطلب تقنيات تصوير خاصة لنقل أجواء المغامرة والتشويق. وقد تم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، مما أضفى عليه طابعاً عالمياً يضيف إلى جاذبيته البصرية والدرامية.

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قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

يأتي من بطولة:، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟

يمكنكم قراءة بعد العرض الخاص للمشروع x.. كريم عبد العزيز وبيتر ميمي ثنائي ناجح في السينما والدراما

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