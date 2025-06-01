حقيقة دخول الفنان عادل إمام المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 11:53 صباحاً - تصدر اسم الفنان عادل إمام محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء تُفيد دخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة، وذلك بعد أيامٍ قليلة من الاحتفال بيوم ميلاده الـ85.

صورة متداولة لعادل إمام من العناية المركزة

الحالة الصحية للفنان عادل إمام

كيف يقضي عادل إمام يومه؟

فيلم وثائقي عن عادل إمام

ظهر الفنان عادل إمام في صورة متداولة، يزعم أصحابها أنها لـ"الزعيم" من داخل المستشفى؛ حيث ظهرت عليه ملامح التعب جيداً. وحققت تلك الصورة تفاعلاً كبيراً بين مُحبيه على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف عليه، لاسيما في ظل ابتعاده عن الأضواء تماماً، قرابة الأربع سنوات الماضية، والاكتفاء بقضاء وقته بين أسرته وأحفاده.ومن جانبه، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حقيقة تلك الصورة المتداولة، وتعرُض الفنانلأزمة صحية، مؤكداً أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، والصورة ليست حقيقية كونها مصنوعة بواسطة أحد برامج الذكاء الاصطناعي، مستنكراً مساعي البعض لترويج شائعات حول صحة "الزعيم" قد تُصيب عائلته وكذلك جمهوره في الوطن العربي بحالة من القلق والتوتر.وأكد أنّيتمتع بحالة صحية جيدة، ويتواجد في منزله، ويقضي يومه مع عائلته وأحفاده، وأصدقائه المقربين جداً، مُعرباً عن آماله بعدم ترويج أي شائعات حوله والفنانين بشكلٍ عام.يُذكر أنّ قناة "الوثائقية" احتفلت بميلادمن خلال فيلم وثائقي عُرض بالتزامن مع يوم ميلاده يوم 17 مايو الماضي، تحت عنوان عنوان "الزعيم.. رحلة"؛ حيث يأتي ذلك في ضوء الاحتفاء برموز الفن المصري والمبدعين المصريين، والفيلم يتناول حياة "الزعيم" منذ نشأته في حي السيدة عائشة بوسط القاهرة، خلال أربعينيات القرن العشرين، كأحد أبناء الطبقة الوسطى المصرية، مستعرضاً بدايات ظهور موهبته الفنية داخل مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

كما تناول الفيلم المحطات الفنية المهمة في مشوار عادل إمام مع احترافه التمثيل، بدايةً من تألقه الفني المبكر خلال الستينيات، مروراً بصعود نجوميته في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وصولاً إلى بريقه الفني الطاغي في مرحلة التسعينيات، التي قدم فيها مجموعة من الأفلام المهمة، ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة.

كما أبرز الفيلم الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي قام به عادل إمام، داخل مصر، وعربياً ودولياً أيضاً، ومواجهته للجماعات المتطرفة، وتفاصيل محاولات اغتياله عقب زيارته إلى أسيوط، ويقدم شهادات موثقة، ومادة أرشيفية يظهر بعضها تلفزيونياً لأول مرة، كما يجيب عن تساؤلات مهمة، منها: كيف استمر عادل إمام متربعاً على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن؟

آخر أعمال عادل إمام

يُذكر أنّ مسلسل "فلانتينو" الذي قدّمه عام 2020 كان آخر أعمال عادل إمام؛ حيث جسد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة كل من الراحلة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، وأحمد فريد.

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