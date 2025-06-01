"سنة كبيسة".. هكذا احتفلت هالة صدقي بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 11:53 صباحاً - احتفلت الفنانة هالة صدقي بيوم ميلادها خلال الساعات الماضية، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصورة نادرة من طفولتها.

رسالة هالة صدقي في يوم ميلادها

كتبت هالة صدقي تعليق على الصورة قالت فيه: "الأمورة دي أكيد أنا.. ولاني بطبعي متواضعه احب أبلغكم أن زي النهارده اتولدت أعظم جوزائیه ومتواضعه جدا".

وتحدثت هالة عما مرت به خلال العام قائلة: "الحمد لله سنة كانت كبيسه بس كلها فوائد خلصت من ناس اشرار جدا في حياتي وناس انكشفت على حقيقتها وناس لا يمكن يخطروا على بالك طلعوا عظماء ودي طبيعه الحياة، كل واحد يدعيلي دعوة واوعدكم لو ربنا لسه كاتب لي عمر هقوله السنه الجاية إذا كانت اتحققت ولا لا، ولكن أبشركم اني متفائلة جدا أن شاء الله، كل سنه وعمر عبدالعزيز ووفاء عامر ورانيا فريد شوقي وسيمون ونورا وكل الجوزائين بخير تفائلوا".

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وقد تفاعل متابعي هالة مع منشورها وتمنوا لها حياة سعيدة وخطوات ناجحة في مشوارها الفني وحياتها الشخصية.

هالة صدقي تتألق في دراما رمضان 2025

تألّقت الفنانةبدور "شادية" في مسلسل "إش إش"، الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة، التي تجسّد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة، الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرُّب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبّرها له.

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يُشار إلى أن هالة صدقي تشارك في فيلم The seven dogs لـ كريم عبدالعزيز وأحمد عز كضيفة شرف، وشاركت متابعيها بصور ولقطات مميزة من الكواليس.

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