ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هالة صدقي الجمهور صورة من طفولتها إحتفالاً بعيد ميلادها.

وعلقت هالة على المنشور قائلة: "الاموره دي اكيد أنا ولاني بطبعي متواضعه احب أبلغكم ان زي النهارده اتولدت اعظم جوزائيه متواضعه جدا الحمد لله سنه كانت كبيسه بس كلها فوائد خلصت من ناس اشرار جدا في حياتي وناس انكشفت علي حقيقتها وناس لا يمكن يخطروا علي بالك طلعوا عظماء ودي طبيعه الحياه ، كل واحد يدعيلي دعوه واوعدكم لو ربنا لسه كاتب لي عمر هقوله السنه الجايه إذا كانت اتحققت ولا لا ، ولكن أبشركم اني متفائله جدا ان شاء الله ، كل سنه وعمر عبد العزيز ووفاء عامر ورانيا فريد شوقي وسيمون ونورا وكل الجوزائين بخير تفائلوا".



كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من الطفولة.. هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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