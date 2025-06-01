ميرنا وليد - بيروت - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة الممثلة المصرية راندا البحيري من التهم التي وجهها إليها طليقها الإعلامي سعيد جميل، والتي اتهمها فيها بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبيل انعقاد أولى جلسات المحاكمة بيوم واحد، أعلنت راندا البحيري التوصل إلى تصالح مع طليقها، مؤكدة أن الخلافات بينهما قد تم حلها في أجواء عائلية يسودها الود، وهو ما عكس حرص الطرفين على تجنب التصعيد القضائي وتسوية الأمور بعيدًا عن أروقة المحاكم.

ونشرت البحيري بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "في لحظة من لحظات الكبار... وبحضور كريم من المستشار جميل سعيد، والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري، والد الفنانة راندا البحيري... تم بحمد الله إتمام الصلح وإنهاء كافة أسباب الخلاف بين الفنانة راندا البحيري والإعلامي سعيد جميل، وعودة الود والاحترام المتبادل بين الطرفين."

كانت هذه تفاصيل خبر قبل جلسة الحسم بساعات.. هذا ما حدث بين راندا البحيري وطليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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