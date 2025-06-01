بعد التمثيل .. هل يصبح مصطفى أبو سريع مغني ؟

ميرنا وليد - بيروت - مصطفى أبو سريع ممثل مصري يلفت الانظار بالشخصيات التي يقدمها في أعماله بينها دياسطي في مسلسل "عمر أفندي" وعاطف في مسلسل "العتاولة"، وأول بطولة مطلقة في عمل سينمائي قدمها في فيلم "جدو نحنوح" عام 2018.



وأحدث أعمال مصطفى أبو سريع مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي مؤخراً.

وكان لنا لقاء مع مصطفى أبو سريع حيث تحدث عن العمل الجديد، وشخصيته فيه، وعن التعاون مع الممثل السوري معتصم النهار الذي يجسد دور البطولة.

كما تحدث أبو سريع عن الأعمال التي قدمها سابقاً، وعما إذا كان سيدخل مجال الغناء، وعما إذا كان انزعج من مقدمة مقدم البرامج والممثل رامز جلال عنه في برنامج "رامز إيلون مصر".

التفاصيل في الفيديو المرفق: