نوال الزغبي تتألق في قطر بإطلالة راقية.. و”يا مشاعر” حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلًا خاصًا في دولة قطر، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة لاقت إعجاب الحضور، وأشعلت الأجواء بباقة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من جمهور متنوّع تابعها عن قرب في سهرة فنية راقية.

الحفل شكّل محطة مميّزة في جدول حفلات نوال الزغبي هذا الموسم، لا سيّما بعد النجاح الكبير الذي تحققه مؤخرًا بأغنيتها الجديدة “يا مشاعر”، التي تجاوزت 1.7 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها، متربّعة على الترند في عدد من الدول العربية بينها لبنان، السعودية، الكويت، الإمارات، المغرب، وتونس.

وامتد تأثير “يا مشاعر” إلى خارج العالم العربي، إذ ظهرت ضمن قوائم الترند في ألمانيا، كندا، السويد وفرنسا، ما يعكس انتشار الأغنية بين جمهور نوال الزغبي في بلاد الاغتراب. كما حجزت الأغنية مكانًا ثابتًا ضمن الأغاني العربية الأكثر استماعًا على المنصات الرقمية في الشرق الأوسط.

الأغنية من كلمات أحمد عصام، توزيع وميكس وماسترينغ عمر صبّاغ، الذي أضفى لمسته الإنتاجية المتقدّمة على العمل، فيما أخرجه بصريًا رامي نبها في كليب مؤثر ومتكامل، أبرز مشاعر الخذلان والانكسار بأسلوب بصري راقٍ ومتناغم مع كلمات الأغنية.

ويُعد “يا مشاعر” باكورة ألبوم نوال الزغبي الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، وقد عبّرت عنه النجمة الذهبية بأنه عمل وجداني عميق يعكس مرحلة نضج فني وإنساني في مسيرتها، مؤكدة أن هذا المشروع الفني يعبّر عنها أكثر من أي وقت مضى.

مرّة جديدة، تؤكد نوال الزغبي قدرتها على الجمع بين النجاح الجماهيري والإطلالة الفنية المميّزة، محافظةً على مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.