“الغمّازة” تشعل الصيف.. نادر الأتات نجم العيد بثلاث حفلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يفتتح النجم اللبناني نادر الأتات ليالي عيد الأضحى المبارك بسلسلة من السهرات الفنيّة الكبيرة، حيث يلتقي جمهوره في ثلاث محطات منتظرة خلال الأسبوع الأوّل من شهر حزيران، وسط أجواء صيفيّة مفعمة بالإيقاع والاحتفال.

يبدأ الأتات حفلاته مساء الثلاثاء 4 حزيران على مسرح “Sayf Beirut”، حيث يقدّم عرضًا غنائيًا خاصًا ضمن أمسية تحتفي بالمناسبة والعيد. وفي ثاني أيام العيد، السبت 7 حزيران، يحيي أمسيتين متتاليتين في العاصمة اللبنانية، الأولى في “Olive Beirut” والثانية في “La Taiga Beach Club – Rocca Island” بمناسبة افتتاح الموسم الصيفي.

هذه الأنشطة الفنيّة تواكب النجاح المتصاعد لأغنية نادر الجديدة “الغمّازة”، التي تجاوزت مشاهداتها 4 ملايين عبر منصة “يوتيوب”، بعد أسابيع قليلة على إطلاقها. الأغنية من توقيع الشاعر فادي مرجان، ألحان حسّان عيسى، وتوزيع عمر صبّاغ.

وقد انتشرت الأغنية بشكل واسع على الإذاعات والمنصّات، كما تُسمع بكثافة في الأماكن الترفيهية، نظرًا لطابعها الإيقاعي الجذّاب، ما جعلها واحدة من أكثر الأعمال رواجًا في الموسم الحالي.