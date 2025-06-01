عودة حسام حبيب.. ألبوم يروي فصولاً من حياته الشخصية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان المصري حسام حبيب أولى خطوات عودته المرتقبة إلى الساحة الغنائية، من خلال طرح تيزر أغنيته الجديدة “سيبتك”، عبر حساباته الرسمية على المنصات الرقمية، لتكون باكورة ألبومه الجديد لصيف 2025، بعد غياب طويل عن عالم الألبومات.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، ومن المقرر إصدارها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد حملت كلماتها الأولى طابعًا دراميًا لافتًا: “سيبتك تقول عليا.. كلام مكنش فيا”، ما زاد من تشوّق الجمهور للألبوم المنتظر.

وتصدر اسم حسام حبيب التريند على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب طرح الأغنية، ومع احتفاله بعيد ميلاده، في عودة فنية وصفها متابعوه بالقوية والمُنتظرة.

وكشف حسام أن ألبومه الجديد يتكوّن من جزأين، يضم كل منهما 5 أغنيات تُطرح تباعًا خلال الأسابيع المقبلة. وأكد أن العمل يحمل طابعًا شخصيًا جدًا، إذ يعكس مراحل ومحن ومشاعر مرّ بها خلال السنوات الأخيرة، من الحزن والخذلان إلى النضج والبدايات الجديدة.

وأشار إلى أن الجزء الأول من الألبوم يتميّز بطابع درامي وشاعري، بينما يحمل الجزء الثاني نفَسًا تفاؤليًا يعبّر عن تطوّره الشخصي والفني، مؤكدًا أن التوازن بين الحزن والأمل في الألبوم سيمنح المستمع تجربة إنسانية وفنية متكاملة.

فنيًا، يتعاون حسام في الألبوم مع نخبة من الأسماء البارزة مثل تامر علي، أدهم معتز، أحمد وجيه، نابلسي وغيرهم، في مزيج من الإبداع الموسيقي والشعري المعاصر.

من جهة أخرى، يستعد حسام حبيب لتجربة جديدة على الساحة السينمائية، من خلال مشاركته في فيلم “السلم والثعبان 2″، حيث سيُقدّم عددًا من الأغنيات ضمن سياق العمل الدرامي، تحت إدارة المخرج طارق العريان، وبمشاركة نخبة من النجوم من أبرزهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ومن تأليف أحمد حسني.