“ضريبة البعد”.. تفاصيل ألبوم أصالة المنتظر لصيف 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة السورية أصالة نصري حالة من النشاط الفني المكثف بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2025، إذ انتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان “ضريبة البعد”، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع استعدادها لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في الوطن العربي.

15 أغنية بتوقيع أهم الأسماء

يضم ألبوم “ضريبة البعد” 15 أغنية متنوعة، تجمع بين الألوان الموسيقية المختلفة، وتعاونت خلالها أصالة مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، في عمل يُنتظر أن يقدّم تنوعًا فنيًا واضحًا يواكب تطور الذائقة الموسيقية.

من أبرز الأغنيات:

“كلام فارغ” : كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد

: كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد “حوسة إيه” : كلمات منة القيعي، ألحان عطار، توزيع إيهاب كوليبكس

: كلمات منة القيعي، ألحان عطار، توزيع إيهاب كوليبكس “الند بالند” : كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي

: كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي “عندي اكتفاء” : كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع إيهاب كوليبكس

: كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع إيهاب كوليبكس “ماوحشتكش” : كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع هشام البنا

: كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع هشام البنا “المال السايب” : كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع يوسف حسين

: كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع يوسف حسين “ضريبة البعد” (عنوان الألبوم): كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل

(عنوان الألبوم): كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل “أنا هنساك”: كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبد المجيد، توزيع هشام البنا

تعاون خاص مع الشرنوبي.. وأغنية للراحل ناصر الجيل

ويضم الألبوم أيضاً:

“نحيطكم علماً” : كلمات وألحان محمد الشرنوبي، توزيع تيام

: كلمات وألحان محمد الشرنوبي، توزيع تيام “مش وحشة” : ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد مصطفى

: ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد مصطفى “بحبك بكرهك” : كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود الخيامي، توزيع محمد مصطفى

: كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود الخيامي، توزيع محمد مصطفى “كل التفاصيل” : كلمات محمد الشافعي، ألحان علي أباظة، توزيع خالد عز

: كلمات محمد الشافعي، ألحان علي أباظة، توزيع خالد عز “العنب الساقع” : كلمات إسلام الجريني، ألحان وتوزيع جابر جمال

: كلمات إسلام الجريني، ألحان وتوزيع جابر جمال “جبروت”: كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد أمين

“كلام فارغ”.. أول أغنية من الألبوم

كشفت شركة “روتانا” عن البرومو الرسمي لأغنية “كلام فارغ”، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام المقبلة، وعلّقت على الفيديو: “كلام فارغ.. قريباً.. لأيقونة الشرق أصالة”، مما زاد من حماس الجمهور وترقبهم.

حفل عيد الأضحى في الكويت

ومن المنتظر أن تُحيي أصالة حفلاً غنائيًا ضخمًا في الكويت يوم 7 يونيو 2025، ضمن احتفالات عيد الأضحى، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حيث من المقرر أن تغني إحدى أغنيات الألبوم الجديد لأول مرة أمام الجمهور.