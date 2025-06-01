حبس حمو بيكا سنة مع الغرامة.. المحكمة تؤيد الحكم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة قرارًا بتأييد الحكم الغيابي الصادر ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والقاضي بحبسه لمدة عام وتغريمه 500 جنيه، وذلك بعد رفض المعارضة المقدّمة منه على خلفية اتهامه بحيازة سلاحين أبيضين.

وكانت المحكمة قد أصدرت الحكم في وقت سابق غيابيًا، عقب ضبط المتهم وبحوزته سلاحين أبيضين، في واقعة اعتُبرت مخالفة للقانون المصري وتستوجب العقوبة.

وقد أمرت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل حمو بيكا مؤقتًا بعد الواقعة، قبل أن تحيله إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها النهائي بترحيله لتنفيذ العقوبة.