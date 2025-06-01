من داخل طائرة خاصة.. محمد رمضان يثير الجدل برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه داخل طائرة خاصة، وهو يؤدي جزءاً من أغنيته الجديدة “طيبة تاني لأ”، في خطوة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق أثار الجدل بين الجمهور، إذ كتب: “علشان المتغطي بيهم عريان”، ما فتح باب التأويلات حول ما إذا كانت الرسالة موجّهة لأشخاص محدّدين أو مجرّد كلمات من الأغنية تعبّر عن خذلان أو تجربة شخصية تتعلق بالثقة.

الأغنية الجديدة هي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كوليبكس، وتأتي ضمن سلسلة من الأعمال الغنائية التي يقدّمها رمضان لجمهوره عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل.

وفي سياق موازٍ، يترقّب جمهور محمد رمضان عرض فيلمه السينمائي الجديد “أسد”، الذي يضم نخبة من نجوم التمثيل، من بينهم ماجد الكدواني وخالد الصاوي، وتدور أحداثه في زمن المماليك ضمن إطار تاريخي درامي مشوّق.