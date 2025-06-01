بعد معركة طويلة.. تايلور سويفت تستعيد ملكية أعمالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، يوم الجمعة، أنها نجحت في شراء حقوق ألبوماتها الستة الأولى، لتنهي بذلك صراعًا استمر سنوات بشأن ملكية أعمالها الفنية، وتُحقق حلمًا طالما سعت إليه منذ بداية مسيرتها.

وكتبت سويفت عبر موقعها الإلكتروني: “كل الموسيقى التي قدمتها أصبحت ملكي الآن. كل فيديوهاتي، لقطات حفلاتي، غلاف الألبوم، الصور، الأغاني غير المنشورة، الذكريات والسحر والجنون، كل حقبة وكل أعمال حياتي.”

وأضافت: “هذا هو أكبر حلم لديّ يتحقق.”

معركة طويلة ضد سكوتر براون

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2019، حين استحوذ رجل الأعمال سكوتر براون على شركة الإنتاج Big Machine مقابل نحو 300 مليون دولار، ليصبح مالكًا لمعظم التسجيلات الأصلية (masters) لألبومات سويفت الستة الأولى، ما أثار موجة غضب من الفنانة، التي اعتبرت حينها أن أعمالها “سُلبت منها”.

ويمتلك مالك التسجيلات الأصلية الحق الحصري في التحكم بكيفية إعادة إصدار الأغاني أو بيعها، ما يجعل هذه الحقوق من أهم مصادر دخل الفنانين. وقد قام براون لاحقًا ببيع هذه الحقوق إلى شركة الاستثمار الأمريكية Shamrock Capital.

تسجيلات جديدة واستقلالية فنية

لمواجهة الوضع، بدأت سويفت منذ عام 2021 بإعادة تسجيل ألبوماتها الأولى، مضيفةً عبارة “Taylor’s Version” إلى العناوين، مثل “Fearless (Taylor’s Version)” و*”1989 (Taylor’s Version)”*، مستفيدة من كونها مؤلفة أو مشاركة في كتابة معظم أغانيها، ما أتاح لها هذا الخيار القانوني.

واليوم، وبعد سنوات من النضال، أكدت سويفت أنها اشترت حقوق ألبوماتها الستة الأولى من Shamrock Capital، وقالت: “كل ما تمنيته هو فرصة العمل بجد لأتمكن يومًا ما من إعادة شراء موسيقاي، من دون قيود ولا شراكات وباستقلالية تامة.”

ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تُكشف، شكرت النجمة الشركة الاستثمارية على منحها الفرصة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير في حياتها المهنية.

إنجازات ضخمة في 2024

جاء هذا الإعلان في وقت تواصل فيه تايلور سويفت تحطيم الأرقام القياسية؛ فقد صنفها الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI) كأكثر فنانة تم الاستماع إلى أعمالها خلال عام 2024، وسط سوق موسيقى شهد نمواً قياسيًا للسنة العاشرة على التوالي، مدفوعًا بارتفاع الاشتراكات في خدمات البث، والتي باتت تمثل 69% من إيرادات السوق العالمية.

كما حققت جولة سويفت الأخيرة “The Eras Tour”، التي امتدت بين عامي 2023 و2024، إيرادات قاربت ملياري دولار، لتصبح بذلك الجولة الغنائية الأعلى ربحًا في تاريخ الموسيقى، وفقًا لمجلة Pollstar المتخصصة.