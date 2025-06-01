ماجد المصري يتفوّق عربيًا.. ويحصد جائزة أفضل ممثل في بغداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُوّج النجم المصري ماجد المصري بجائزة أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل “إش إش”، وذلك خلال فعاليات مهرجان الهلال الذهبي الذي أُقيم في العاصمة العراقية بغداد، وسط حضور واسع لنخبة من الفنانين والإعلاميين من مختلف الدول العربية.

وأعرب المصري عن سعادته بهذا التكريم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، أرفقه بصورة للجائزة، وكتب قائلاً: “جائزة أفضل ممثل عربي عن مسلسل ‘إش إش’ من مهرجان الهلال الذهبي في بغداد – العراق… شكرًا للجنة التحكيم، شكرًا لرئيس المهرجان الإعلامي الأستاذ حيدر النعيمي، شكرًا للدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، وشكرًا للشعب العراقي.”

شخصية رجب الجريتلي.. وأداء حاز الإشادة

قدّم ماجد المصري في المسلسل شخصية رجب الجريتلي، وهي إحدى الشخصيات الرئيسية التي شكّلت محورًا دراميًا بالغ التأثير، وتميزت بأبعاد إنسانية عميقة، ما أتاح له تقديم أداء تمثيلي قوي نال استحسان الجمهور والنقّاد على حد سواء.

فريق العمل وقصة المسلسل

مسلسل “إش إش” من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: مي عمر، هالة صدقي، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، ومحمد الشرنوبي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تُدعى “إش إش”، ترث جمال والدتها وفقرها، وتضطر للعمل كراقصة تحت وطأة ظروف الحياة القاسية. لكن حياتها تأخذ منعطفًا دراميًا غير متوقّع عندما تنخرط عن طريق الصدفة في عالم عائلة “آل الجريتلي”، لتبدأ رحلة من الصراع وكشف أسرار الماضي.