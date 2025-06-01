شيري عادل تُكرَّم في ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّمت إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية النجمة المصرية شيري عادل، خلال حفل الختام الذي أُقيم في مكتبة مصر الجديدة، وذلك تقديرًا لمشوارها الفني في السينما والتلفزيون، وما قدّمته من أعمال لافتة طوال السنوات الماضية.

شهد الحفل حضورًا واسعًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقات المهرجان في مختلف فئاته، بحضور لجان التحكيم وصُنّاع الأفلام المشاركين.

وقد أسدل الستار على فعاليات المهرجان، برئاسة الكاتب والناقد ياسر محب، مساء أمس الجمعة، بعد خمسة أيام متواصلة من العروض السينمائية والندوات الثقافية التي احتفت بالإنتاج الفرانكوفوني وأبرز رموزه في المنطقة.

آخر أعمال شيري عادل

يُشار إلى أن آخر ظهور درامي للفنانة شيري عادل كان من خلال مشاركتها في مسلسل “الوصفة السحرية”، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم: إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، هالة فاخر، سلوى عثمان، عماد رشاد وغيرهم.

المسلسل من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، تحت إشراف الكاتبة دعاء عبد الوهاب، وكتابة: منة فوزي، إيرين يوسف، ومي سعيد، ومن إخراج خيري سالم.