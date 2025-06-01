شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق وصابرين النجيلي وأسماء كمال نجمات حفلات الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة مي فاروق، اليوم الأحد، حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو مصطفى حلمي، ومن المفترض أن تقدم مي باقة متنوعة من الطرب الشرقي الأصيل.

وتقدم فرقة عبد الحليم نويرة حفلاً غنائياً لأعمال السيدة أم كلثوم بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ويغنى خلال الحفل كل من صابرين النجيلي وأسماء كمال، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، كما يحيى مركز تنمية المواهب حفلاً يتضمن فصول للبيانو لدكتورة مريم المملوك وأستاذ شريف صلاح، على المسرح الصغير.

وكانت النجمة مى فاروق، طرحت مؤخرًا أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، كما أطلقت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

أغنية "اللى شافنا" تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

يذكر أن الفنانة مى فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة" كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.