شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد ريهانا عن عمر يناهز 70 عاما بعد فترة قصيرة من المرض والان مع تفاصيل الخبر

توفي والد النجمة العالمية ريهانا ، رونالد فينتي، عن عمر يناهز 70 عامًا، فيما لم يتم الإعلان رسميًا عن سبب وفاته حتى الآن، ولكن وفقًا لشبكة Starcom Network، توفي "فينتي" في لوس أنجلوس بعد مرضه لفترة قصيرة.

وأفادت مصادر للصحيفة، بأن فينتي كان محاطًا بعائلته وقت وفاته، والنجمة ريهانا، الحامل حاليًا بطفلها الثالث، هي ابنة فينتي، ووالدتها مونيكا بريثويت، ولم تتحدث علنًا بعد عن الأخبار المأساوية.



ريهانا ووالدها

وتشمل عائلتها أيضًا شقيقيها راجاد وروري، بالإضافة إلى ثلاثة أخوات غير أشقاء من علاقات والدها السابقة، والأختين سامانثا وكاندي، وشقيقها جيمي، والذين نشأوا في بريدج تاون في باربادوس، حيث عاشت ريهانا حتى بلغت السادسة عشرة من عمرها، لكن الزوجين انفصلا في عام 2002، عندما كانت نجمة فرقة دايموندز تبلغ من العمر 14 عامًا.

وكانت علاقة ريهانا مع والدها متوترة، وهو ما ظهر جليا في عام 2009، عندما اعتدى عليها صديقها - آنذاك - كريس براون، وتحدث فينتي إلى الصحافة دون موافقتها بشأن هذه المسألة.

ورغم أن مغنية Work أخبرت أوبرا وينفري بعد عام أنها "أصلحت" علاقتها مع والدها، إلا أنها في عام 2019 رفعت دعوى قضائية ضد فينتي، زاعمة أنه استغل اسمها لتحقيق مكاسب مالية، ولكن بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبل ثلاثة أسابيع من وصول الدعوى إلى المحكمة، تقدمت ريهانا بطلب لسحبها.