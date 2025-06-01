للمرة الثانية بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة تطل على المسرح وهكذا علقت!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 10:22 صباحاً - بعد وداعها لشريك عمرها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، تطل الفنانة كارول سماحة للمرة الثانية على المسرح ولكن من خلال إحياء حفلتين في أمستردام، كان أولها الجمعة 30 والسبت 31 مايو، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وكانت كارول قد روجت لهاتين الحفلتين من خلال حسابها على "إنستغرام"، ومشاركتها بمهرجان Souk Amsterdam؛ مؤكدة: "برغم كل الظروف أنا مستمرة بحفلات إمسترام، وأنا مستنية هذا الميعاد للمرة الثانية بعد غياب بعد غياب دام 11 عامًا؛ وذلك حسب ما ذكرته بـ "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام".

هكذا علقت كارول سماحة بعد إطلالتها على مسرح إمستردام

وثقت كارول سماحة من خلال مقطع فيديو وعدد من الصور نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"؛ أول إطلالة لها بحفل على المسرح بعد وفاة زوجها، وعلقت عليها قائلة : "كل خطوة نحو المسرح كانت تذكيراً بمدى قدرة الموسيقى على نقلنا. من بيروت إلى أمستردام، غنيتُ لكل عاطفة عشتها. شكراً لكم على الحب وعلى جعل ليلتي تتألق بهذا القدر من التألق. شهد هذا الفستان الأسود سحراً... وأنا أيضاً".

وقد ظهرت كارول بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستاناً أسود من الشيفون، واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة مع غرة أمامية، ومكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها.

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الجدير بالذكر أنه كانت آخر مرة شاركت فيها كارول سماحة في مهرجان "Souk Amsterdam Arabic Festival" في عام 2014، كما أنها تعد أول فنانة عربية تتم دعوتها مرتين للمشاركة في هذا الحدث.

هذه رسالة كارول سماحة لمنتقديها!

وتُعد هذه المرة الثانية التي تطل من خلالها كارول سماحة على المسرح بعد وفاة زوجها؛ وكانت المرة الأولى من خلال مسرحيتها "كلّو مسموح" والتي عُرضت على خشبة مسرح كازينو لبنان، الأمر الذي عرضها للانتقاد من قبل بعض الجمهور بسبب عودتها السريعة إلى ممارسة نشاطها الفني في ظل هذه الظروف، مما جعلها تخرج عن صمتها وتوجه رسالة إلى منتقديها وأيضاً جمهورها، مؤكدة أن ممارسة نشاطها الفني جاء اضطرارياً بسبب ارتباطها بمواعيد العرض، بالإضافة إلى عودتها للعمل لا تعني أن حزنها قد تلاشى.

ووجهت النجمة كارول سماحة رسالة إلى منتقديها بعد عودتها للمسرح لمواصلة عرض مسرحيتها "كلو مسموح"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيها : "وقوفي على هالمسرح ما بيعني إنّو وجعي خف.. ‏بس الاستمرارية أقوى من الاستسلام .. ‏والحياة أقوى من الموت!".

وأكملت كارول سماحة موجهة الشكر لفريق العمل والجمهور قائلة : " بشكر فريق عمل كلو مسموح على‏ ‫ دعمن و مساندتن إلي كل هالفترة، ‏وشكر كبير للجمهور... كنتو مصدر قوتي .. موعدنا التاني بمهرجان بيت الدين لبنان".‬‬

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اطلعوا على من آخر لقاءاتها.. كارول سماحة تتحدث عن محنة مرض زوجها وتعاملهما معها

كارول سماحة تتجاوز أحزانها وتنفذ وصية زوجها

تنفيذاً لوصية زوجها عادت الفنانة كارول سماحة لاستئناف نشاطها الفني مُجدداً؛ وذلك بعد أيامٍ قليلة من وفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى، بعد صراع مع المرض؛ حيث يأتي ذلك القرار اضطرارياً بسبب ارتباطها بمواعيد عرض مسرحية "كلو مسموح".

وكانت قد أعلنت عن تقديمها لمسرحية "كلو مسموح" بدءاً من 15 مايو الجاري، وكانت قد كتبت الفنانة كارول سماحة منشوراً عبر حسابها الخاص بـ"X" قالت فيه: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها.. عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فناناً على المسرح.. هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل".

واختتمت منشورها بالإعلان عن موعد تقديم المسرحية قائلة: "افتتاح مسرحية كلو مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء 12 و 13 مايو.. ومنكفي العروض 15 و16 و17 مايو على مسرح كازينو لبنان.. المسيرة بعدا مستمرة، بوجع.. بس بإيمان كبير".

الفنانة كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة

يُذكر أن يوم السبت والذي وافق 3 مايو، فجعت الفنانة كارول سماحة بموت زوجها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، عن عمر ناهز الـ 53 عاماً بعد صراع مع المرض؛ وقد شيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة.

وحرصت كارول على إقامة جنازتين للراحل واحدة في القاهرة بحضور ودعم من زملائها في مصر، كما أقامت جنازة أخرى في لبنان والتي حضرها عدد كبير من النجوم والإعلاميين اللبنانيين.

يمكنكم قراءة بعد وفاته.. من هو المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟

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