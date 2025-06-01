في حفلها الأول في الأردن.. روبي بفستان لامع أبرز تفاصيل قوامها

ميرنا وليد - بيروت - قدّمت الفنانة المصرية روبي حفلاً غنائياً مميزاً في العاصمة الأردنية عمّان، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وتُعد هذه السهرة أولى حفلاتها الرسمية في الأردن، وقد تألقت خلالها بأجواء طربية وحماسية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

وعبّرت روبي عن فرحتها الكبيرة بإحيائها أول حفل لها في الأردن، وذلك من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي الخاص وكتبت: "يا لها من ليلة. شكرًا لكِ يا أردن. طاقتكِ، حبكِ، وأصواتكِ أضاءت المسرح. سيكون لك دائمًا مكان في قلبي... حتى نلتقي مجددًا."

وقد اختارت روبي لهذه المناسبة إطلالة أنيقة باللون الأسود اللامع، وتألقت بفستان طويل وضيق بقصة مميزة من الجهة العليا أبرز جمال قوامها، وأرفقته بردة من القماش واللون نفسه على الرقبة.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ترابي ناعم للغاية.