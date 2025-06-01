ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف متابعيها مجموعة من الصور العائلية عبر حسابها الخاص وثقت فيها عطلتها الصيفية في سويسرا.

وظهرت سلمى برفقة زوجها إدريس عبد العزيز وابنتهما الصغيرة صوفيا، التي كانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولاقت الصور استحسانًا واسعًا من المتابعين الذين أعجبوا بجمال اللحظات وبساطتها العائلية.

وقد جاء من بين الصور، صورة لسلمى أبو ضيف وهي تمسك بيد ابنتها قرب بحيرة، وتغمر قدمي الطفلة في مياهها، مع تعليق معبر: "أول لمسة من البحيرة والعشب".

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور علني لإبنة سلمى أبو ضيف يخطف القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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