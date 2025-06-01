خسارة بآلاف الدولارات.. نادين نسيب نجيم تتعرض للسرقة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تعرضها للسرقة خلال حضورها مهرجان كان السينمائي في المدينة الفرنسية.



وأكدت نادين أنها فقدت حقيبة يدها من هيرميس، والتي يتخطى سعرها الـ 20 ألف دولار.

كما شاركت نادين الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وروت فيه تفاصيل السرقة كاملة.

وكانت نادين نسيب نجيم قد أطلقت تصريحًا حول ظاهرة النميمة التي تتعرض لها، مؤكدةً أنها تعتبرها علامة على الضعف وانعدام الثقة بالنفس. ودعت نادين جمهورها إلى تجاوز "صدمة الـ NNN"، وحثتهم على التركيز على تطوير أنفسهم ومستقبلهم بدلاً من إضاعة الوقت في متابعة أخبارها أو الانشغال بالمحتوى التافه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نادين: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة. أتمنى أن تتجاوزوا صدمة الـ NNN، ابدأوا بالتركيز على أنفسكم ومستقبلكم، إضاعة الوقت في متابعتي امتياز، استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم بدلاً من استغلاله في محتوى تافه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل في المجتمع، خذوا هذه النصيحة القيّمة وإلا ستواجهون لعنة أبدية، بالتوفيق".