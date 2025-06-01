- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - دخلت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار هايلي ستينفيلد والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين جوش ألين القفص الذهبي الأمس السبت في كاليفورنيا، وفقًا لتقارير متعددة، بحفل بسيط بعيد عن الإعلام.
وقد تم تسريب عدة مقاطع فيديو وصور من الحفل، وبدت علامات السعادة واضحة على الزوجان.
وجاء فستان هايلي على شكل حورية البحر من قماش الحرير بدون أكمام وأبرز تفاصيل جسمها، كما جاء بإطار طويل أعطى الإطلالة لمسة دراماتيكية.
وقد بدأت الممثلة بمواعدة لاعب الوسط في فريق بافالو بيلز عام 2023، لكنهما حافظا على سرية علاقتهما حتى إعلان خطوبتهما في تشرين الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر هايلي ستينفيلد وجوش ألين يدخلان القفص الذهبي بعيداً عن الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.