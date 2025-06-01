هايلي ستينفيلد وجوش ألين يدخلان القفص الذهبي بعيداً عن الإعلام

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار هايلي ستينفيلد والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين جوش ألين القفص الذهبي الأمس السبت في كاليفورنيا، وفقًا لتقارير متعددة، بحفل بسيط بعيد عن الإعلام.



وقد تم تسريب عدة مقاطع فيديو وصور من الحفل، وبدت علامات السعادة واضحة على الزوجان.

وجاء فستان هايلي على شكل حورية البحر من قماش الحرير بدون أكمام وأبرز تفاصيل جسمها، كما جاء بإطار طويل أعطى الإطلالة لمسة دراماتيكية.

وقد بدأت الممثلة بمواعدة لاعب الوسط في فريق بافالو بيلز عام 2023، لكنهما حافظا على سرية علاقتهما حتى إعلان خطوبتهما في تشرين الثاني.