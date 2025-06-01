أسيل عمران تواجه ماضيها: كل شيء في حياتي كان رماديًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح هو الأجرأ لها حتى اليوم، كشفت النجمة السعودية أسيل عمران عن مرورها بتجربة عاطفية قاسية تركت أثرًا عميقًا في حياتها، وأفقدتها جزءاً كبيراً من ثقتها بنفسها، متسببة في حالة من الإحباط والابتعاد عن العمل الفني.

وخلال لقائها مع الإعلامية السورية لانا الجندي في برنامج Snaxtra عبر شاشة “سكاي نيوز عربية”، قالت أسيل:

“سأتحدث بصراحة غير مسبوقة، مررت بفترة من حياتي أهملت خلالها كل شيء، وليس فقط التمثيل، لم أكن أحب نفسي خلالها، كنت مصابة بإحباط تام.”

وأضافت: “كنت في علاقة عاطفية دمرت جزءاً كبيراً من ثقتي في نفسي، ولا أحد في حياتي يعلم هذا الأمر.”

وتابعت أسيل موضحة تأثير هذه الحالة على مسيرتها: “أي نص عُرض عليّ في تلك الفترة كنت أرفضه، لأني كنت أبحث عن شيء محدد، وهذا جعلني لا أرى حتى النصوص الجميلة.”

وفي تعبير صادق عن عمق الأزمة التي مرّت بها، وصفت النجمة الخليجية حياتها في تلك المرحلة بقولها: “كان كل شيء تقريباً رمادي اللون… عملي، حياتي، شخصيتي، حياتي العاطفية… حين تقعين ستقعين.”

لمحة من حياتها الشخصية

يُذكر أن أسيل عمران كانت قد تزوجت من المذيع البحريني خالد الشاعر في 8 أغسطس 2008، وشاركا معًا في برنامج الواقع “هي وهو”، قبل أن يُعلنا طلاقهما رسميًا في عام 2015، بعد فترات من الانفصال والعودة.