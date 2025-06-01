مخرج شهير يسخر من تقلبات حلا شيحة: “تعتزل وتعود.. ثم تعتزل!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه المخرج المصري أمير رمسيس انتقادًا ساخرًا للفنانة حلا شيحة، على خلفية إعلانها الأخير بشأن إطلاق برنامج ديني عبر قناتها الجديدة على موقع “يوتيوب”، في خطوة اعتبرها البعض استمرارًا لمسلسل التراجع والعودة عن قرارات الاعتزال.

ونشر رمسيس عبر حسابه على “إنستغرام” صورة تعبيرية تعبّر عن الاستغراب، وأرفقها بتعليق ساخر جاء فيه: “حلا شيحة تعتزل من جديد وتقدم برنامج ديني.. حلا تعود للتمثيل.. حلا تعتزل.”

برنامج جديد على “يوتيوب”

وكانت حلا شيحة قد أعلنت مؤخرًا استعدادها لإطلاق قناة رسمية عبر “يوتيوب”، مشيرة إلى أنها ستكون سعيدة بتفاعل الجمهور معها ومتابعتهم لمحتواها المرتقب، دون أن تكشف حتى الآن عن طبيعة المحتوى الذي ستقدّمه.

وكتبت حلا في منشور عبر حسابها على “إنستغرام”: “هاكون سعيدة جدًا بوجودكم معايا على قناتي في اليوتيوب.. تابعوني.. ولو متابعتونيش.. بحبكم جدًا.”

كما أرفقت اسم القناة في التعليق، إلا أن القناة لا تزال حتى اللحظة خالية من أي فيديوهات أو محتوى.

سياق من التقلّب والتردد

يُذكر أن حلا شيحة أثارت الجدل مرارًا بسبب قراراتها المتكررة بالاعتزال ثم العودة إلى التمثيل، وهو ما دفع عددًا من المتابعين والنقّاد إلى التشكيك في جديّة خطواتها المهنية، معتبرين أنها تتأرجح بين التوجهات الفنية والدينية دون وضوح أو استقرار.