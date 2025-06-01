خالد النبوي يحتفل بخطوبة نجله كريم في أجواء عائلية بسيطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري خالد النبوي بخطوبة نجله كريم النبوي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقرّبين، في أجواء دافئة اتسمت بالعفوية والترابط الأسري.

وقد لفتت الأنظار العروس التي تنتمي إلى خارج الوسط الفني، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والمقاطع المصورة من الحفل، من بينها فيديو ظهر فيه العروسان وهما يرقصان على أنغام أغنية “يا بنت الإيه” للفنان تامر حسني، وظهر بجانبهما خالد النبوي وولداه نور وزياد.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المشاهد المتداولة، وانهالت التهاني على العروسين، مشيدين بأجواء الحفل التي عكست دفء العلاقات العائلية والصداقة القوية بين خالد النبوي وأبنائه.

من هو كريم النبوي؟

كريم هو الشقيق التوأم للممثل نور النبوي، وكان الأخير قد تحدث في تصريحات سابقة عن علاقته بتوأمه، كاشفًا أن كريم درس الاقتصاد في فرنسا واستكمل دراسته العليا بتفوق، وهو بعيد تمامًا عن عالم الفن، حيث يفضل ممارسة الرياضة، خاصة كرة القدم، بالإضافة إلى السباحة والغوص خلال الرحلات البحرية.

وأوضح نور أنه كان يشعر بالغيرة من شقيقه خلال فترة الطفولة بسبب تفوقه والتزامه، وكانت والدته كثيرًا ما تقارنهما وتتمنى أن يتصرف مثله.

آخر أعمال خالد النبوي

على الصعيد الفني، غاب خالد النبوي عن دراما رمضان 2025، وكان آخر أعماله مسلسل “سراب”، المقتبس عن المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity. يتكوّن العمل من عشر حلقات، تُروى كل منها من وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات القصة.

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوي كل من يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، إنجي المقدم، محمد كيلاني، وأحمد مجدي.