تايلاند تخطف تاج ملكة جمال العالم 2025.. أجواء احتفالية تبهر الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُوجت أوبال سوشاتا، ملكة جمال تايلاند، بلقب ملكة جمال العالم 2025 في النسخة الـ72 من المسابقة العالمية التي أُقيمت هذا العام في مدينة حيدر آباد بولاية تيلانغانا الهندية، وسط مشاركة 108 متسابقات من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت ملكة جمال إثيوبيا وصيفة أولى، فيما حصلت ملكة جمال بولندا على لقب الوصيفة الثانية، وتلتها ملكة جمال مارتينيك في المركز الثالث.

لحظة التتويج

في لحظة حماسية انتظرها الملايين، تقدّمت كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال العالم لعام 2024، لتسليم التاج رسميًا إلى الفائزة التايلاندية التي لاقت إشادة واسعة بجمالها الطبيعي وملامحها الهادئة، وأبهرت الجمهور بأدائها الراقي وحضورها المميز خلال مراحل المسابقة المختلفة.

أبرز المتأهلات

تأهلت أربع متسابقات إلى النهائيات الكبرى من تايلاند، إثيوبيا، بولندا، ومارتينيك، بعد تنافس قوي بين 8 متسابقات وصلن إلى المرحلة النهائية كممثلات لأبرز القارات، بواقع اثنتين عن كل منطقة:

الأمريكتان والكاريبي : مارتينيك والبرازيل

: مارتينيك والبرازيل أفريقيا : إثيوبيا وناميبيا

: إثيوبيا وناميبيا أوروبا : بولندا وأوكرانيا

: بولندا وأوكرانيا آسيا وأوقيانوسيا: الفلبين وتايلاند

كما ضمت قائمة أفضل 10 متسابقات في التصفيات النهائية مجموعة من الفائزات في تحديات “المسار السريع” (Fast Track)، واللواتي تأهلن مباشرة إلى المرحلة النهائية، بغض النظر عن القارة التي ينتمين إليها.

أجواء احتفالية مبهرة

شهد الحفل الختامي عروضًا فنية واستعراضية ضخمة، واهتمامًا إعلاميًا عالميًا واسعًا، حيث تابع الحدث الملايين حول العالم، وعبّر المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالتنظيم، والمستوى العالي من التنافس بين المتسابقات.