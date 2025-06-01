أين اختفت معاطف الأميرة ديانا؟ دار مزادات تكشف السر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تظل الأميرة الراحلة ديانا، حتى اليوم، رمزًا خالدًا للأناقة والعطاء الإنساني، حيث لا تزال مقتنياتها تُعرض في المزادات العالمية أو المعارض الملكية، بينما تكشف دوائر مقرّبة منها تفاصيل جديدة عن حياتها التي حملت الكثير من الدفء رغم صخب القصور.

ورغم أن فساتينها، ومجوهراتها، ورسائلها الخاصة تُباع بأسعار خيالية، إلا أن معاطف الأميرة ديانا لم تُرصد أبدًا ضمن مقتنياتها المعروضة للبيع، ما أثار التساؤلات حول مصيرها.

لماذا لا تظهر معاطف ديانا في المزادات؟

كشف مارتن نولان، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لدار “جوليان” للمزادات، عن سرّ إنساني وراء اختفاء معاطف ديانا من سجلات المزادات، موضحًا أنها كانت تطلب من خدمها أو موظفيها أو أصدقائها قيادة السيارة في شوارع لندن خلال الشتاء، لتتبرّع بمعاطفها للمشرّدين الذين كانت تصادفهم في البرد القارس. وأضاف نولان: “لهذا السبب، لم نرَ يومًا معطفًا لها في أي مزاد.. هكذا كانت ديانا.”

رسالة نادرة تكشف مشاعر ديانا بعد الزفاف

وتعرض دار “جوليان” حاليًا في مزاد علني خطابًا نادرًا بخط يد الأميرة ديانا، كتبته بتاريخ 31 يوليو 1981، بعد يومين فقط من زواجها بالأمير تشارلز، ووجّهته إلى أحد موظفي القصر ويدعى مارك سيمبسون، الذي كان مقربًا منها في العمر.

في الرسالة، كشفت ديانا عن وحدتها الشديدة داخل قصر باكنغهام، في فترة انتقالها من حياتها العادية إلى موقعها كأميرة ضمن العائلة المالكة. وكتبت: “عزيزي مارك، أردتُ فقط أن أشكرك على كل لطفك وصبرك معي منذ انتقالي إلى قصر باكنغهام… كنت أشعر بالوحدة الشديدة، وضحكنا كثيراً لدرجة أنني لا أستطيع شكرك بما فيه الكفاية… مع حبي الكبير، ديانا.”

وأشارت في نفس الخطاب إلى تفاصيل حياتها اليومية، بما فيها تعلمها بروتوكولات الانحناء من الملكة الأم والملكة إليزابيث، ومحاولتها التأقلم مع الحياة داخل القصر.

مزاد “أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية”

تنظّم دار “جوليان” للمزادات واحدة من أكبر الفعاليات العالمية الخاصة بمقتنيات الأميرة الراحلة، بعنوان “أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية”، ويضم المعرض أكثر من 300 قطعة تاريخية كانت مملوكة لديانا، من المزمع عرضه في 26 يونيو بمدينة بيفرلي هيلز.