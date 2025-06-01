منشور حزين يثير القلق حول محمد التاجي.. رسائل دعم ودعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري محمد التاجي موجة من القلق والتساؤلات بين جمهوره بعد أن نشر رسالة عبر حسابه على “فيسبوك” حملت طابعًا حزينًا ووصفتها بعض التعليقات بأنها أشبه بـ”وصية قبل الموت”، ما دفع المتابعين للتساؤل عن حالته النفسية والصحية.

وكتب التاجي في منشوره المقتضب: “إذا مت يومًا فلا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني.”

تفاعل واسع من الجمهور

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن حبهم له ودعواتهم له بالصحة وطول العمر. كتب أحدهم: “ربنا يبارك في عمرك وصحتك”، فيما علّق آخر: “بعيد الشر عليك يا غالي”، وقال ثالث: “الله يعطيك الصحة وطول العمر.”

وقد اعتاد جمهور محمد التاجي رؤيته في أدوار تنبض بالحيوية والبهجة، ما جعل هذه الكلمات تترك أثرًا عاطفيًا كبيرًا لدى متابعيه.

أعماله الأخيرة وغيابه عن “العتاولة 2”

شارك محمد التاجي في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “جودر 2” إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، وجيهان الشماشرجي.

في المقابل، غاب التاجي هذا العام عن الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، رغم مشاركته في الجزء الأول، موضحًا أنه اعتذر عن الاستمرار بعدما شعر بأن الدور المقترح لم يلبِ طموحاته الفنية، قائلاً: “طلبت من المشرف العام على العمل إلغاء الشخصية تمامًا، لأنها أصبحت هامشية ولا تضيف شيئًا دراميًا مقارنة بالدور السابق.”

علاقاته الفنية

وأكد الفنان القدير أن علاقته بزملائه في الوسط الفني ما زالت وطيدة، مشيرًا إلى تواصله الدائم مع عدد من النجوم مثل خالد كمال، خالد زكي، وصلاح عبد الله، مؤكدًا أن التفاعل والدعم المتبادل مستمر بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.