شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم وفيلم ومسلسل.. انتعاشة فنية غنائية لـ هيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نشاطًا فنيًا وغنائيًا خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انتهائها من أغانى البومها الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، إضافة إلى تحضيرها لمسلسل جديد وتنتظر عرض فيلم سينمائي أيضًا.

ومن المقرر أن يتم إصدار أغاني الألبوم بشكل متتابع، على فترات متفرقة، عبر مختلف المنصات الرقمية، في تجربة تهدف لإبقاء التفاعل المستمر مع الجمهور طوال موسم الصيف.

على الجانب السينمائي، تحضّر هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد "مملكة" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى شعبان، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ويُخرجه عبد الوهاب السيد، الذي يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

كما تنتظر هيفاء عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، الذي تقدم فيه دور فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتواجه سلسلة من المواقف. الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يُذكر أن هيفاء وهبي حافظت على حضورها السينمائي خلال السنوات الأخيرة، بعد عودتها عام 2022 بفيلم "أشباح أوروبا" عقب غياب دام 8 سنوات منذ "حلاوة روح" (2014)، ثم شاركت في فيلم "رمسيس باريس" عام 2023، وواصلت مشوارها السينمائي بفيلم "ولاد المحظوظة" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، وتستكمل تواجدها السينمائى بفيلم "مملكة" مع مصطفى شعبان.