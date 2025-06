شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث ديبيكي وسكوت كان ينضمان إلى الجزء الجديد من Once Upon a Time والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مجلة Variety أن الممثلة إليزابيث ديبيكي والفنان سكوت كان انضما إلى فريق عمل "Once Upon a Time in Hollywood" على Netflix للمخرج ديفيد فينشر وسيلعب الثنائي دور البطولة إلى جانب براد بيت، الذي يعيد تمثيل دوره الحائز على جائزة الأوسكار في دور رجل الأعمال الزين كليف بوث في الفيلم، والذي يأتي من سيناريو كتبه كاتب ومخرج الفيلم الأصلي كوينتين تارانتينو.

إليزابيث ديبيكي اشتهرت بدور الأميرة ديانا في المسلسل الناجح "The Crown"، والذي أكسبها جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة مساعدة، كما ظهرت في أفلام مثل "Tenet" و"The Great Gatsby" و"Guardians of the Galaxy Vol. 2".

أما سكوت كان اشتهر بدوره في مسلسل "Hawaii Five-0"، حيث لعب شخصية داني ويليامز لأكثر من 10 مواسم، وشارك في أفلام مثل "Ocean's Eleven" و"Entourage".

العمل مستوحى من فيلم كوينتن تارانتينو الشهير "Once Upon a Time in Hollywood" (2019)، لكنه سيكون عملاً مستقلاً بقيادة فينشر، وتدور أحداثه في هوليوود الستينيات، مع قصة جديدة وشخصيات مختلفة، ومن المتوقع أن يجمع بين الدراما والغموض واللمسات السينمائية المميزة لفينشر، كما في أعماله السابقة مثل "Mindhunter" و"House of Cards".

وعبر ديفيد فينشر عن سعادته بانضمام ديبيكي وكان، قائلاً: "هما ممثلان استثنائيان، وسيضيفان عمقًا كبيرًا للقصة"، بينما أعربت إليزابيث ديبيكي عن حماسها للعمل مع فينشر، بينما وصف سكوت كان المشروع بأنه "فرصة لا تُعوض".