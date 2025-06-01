ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلةالتونسية المقيمة في مصر درة زروق الجمهور مجموعة صور من حفل زفاف الممثلة المصرية أمينة خليل والمصور المصري أحمد زعتر.

وقد لفتت درة الأنظار بإختيارها لفستانها المميز، ونشرت صور مع مجموعة من الممثلين الذين حضروا الحفل، كما أطلت برفقة زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد بظهور علني يعد نادراً لهما سوياً.

وعلقت درة على المنشور مهنئة العروسان وقالت: "ايه اليوم الحلو ده، مبروك للثنائي الجميل أمينة خليل وأحمد زعتر، حبيبتي أتمنى لكما حياة مليئة بالحب والسعادة، اللّهم بارك لهما واحفظهما".

كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية بظهور علني نادر برفقة زوجها.. صورة مليئة بالرومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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